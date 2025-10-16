L'espionnage chinois, une menace quotidienne pour le Royaume-Uni, selon le chef du MI5

L'espionnage chinois représente une menace quotidienne pour le Royaume-Uni qui devrait « se défendre avec fermeté », a dit jeudi le chef du MI5, les renseignements intérieurs britanniques, Ken McCallum. « En 2025, un monde plus hostile oblige le MI5 à opérer le plus grand changement dans sa mission depuis le 11 septembre 2001 », a déclaré Ken McCallum à des journalistes depuis le siège du MI5. Il a cité la Russie, l'Iran et la Chine comme sources de menaces.

Le nombre de personnes faisant l'objet d'une enquête pour implication dans des activités liées à des « menaces étatiques » a augmenté de 35% au cours de l'année dernière, a indiqué le chef du MI5. Ces déclarations interviennent au moment où le gouvernement travailliste de Keir Starmer est empêtré dans une affaire d'espionnage au profit de Pékin. Il est accusé d'avoir fait échouer le procès de deux hommes soupçonnés d'espionnage afin de ménager ses relations avec la Chine, ce dont il se défend.

« Les acteurs étatiques chinois représentent-ils une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni ? La réponse est, bien sûr, oui, chaque jour », a dit Ken McCallum. Le MI5 a mené une opération « la semaine dernière » contre « une menace liée à la Chine », a indiqué le chef des renseignements. Il a mis en avant les tentatives de la Chine de se livrer à du « cyberespionnage », à des « transferts clandestins de technologie », à des efforts visant à « s'ingérer secrètement » dans la vie publique britannique et au « harcèlement et à l'intimidation d'opposants », notamment des militants prodémocratie. Le Royaume-Uni « doit se défendre avec fermeté contre les menaces » provenant de Chine, a-t-il dit.

Interrogé sur l'affaire d'espionnage au centre de la tempête politique au Royaume-Uni, un porte-parole de l'ambassade de Chine a appelé à « arrêter la campagne anti-Chine ». « La Chine ne s'immisce jamais dans les affaires internes des autres pays et a toujours agi de manière ouverte et intègre, a-t-il assuré.