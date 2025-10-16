Le mohafez de Beyrouth réclame la régularisation des stations de traitement d'eau potable non autorisées

Le mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, a informé jeudi les propriétaires des stations de traitement, de raffinage et de distribution d’eau potable opérant dans le mohafazat de Beyrouth de la nécessité de régulariser leur situation légale, dans un délai d’un mois.

« Compte tenu de l’intérêt général et dans le but de protéger la santé des citoyens, tous les propriétaires de stations de traitement, de raffinage, de conditionnement et de vente d’eau potable non autorisées opérant actuellement dans le mohafazat de Beyrouth disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication d'une circulaire pour régulariser leur situation légale », a indiqué Marwan Abboud dans une circulaire selon un communiqué de la direction des relations publiques de la municipalité.

Cet appel a été lancé trois jours après la mesure, toujours controversée, prise par les autorités d’ordonner à la société productrice d’eau minérale Tannourine de retirer ses produits du marché en raison d’une contamination bactérienne présumée.

Selon le texte de la circulaire, cette mesure vise à préserver la santé et la sécurité publiques.

Le propriétaires concernés devront « déposer une demande d’autorisation auprès du ministère de la Santé ou du ministère de l’Industrie, conformément aux procédures en vigueur, faute de quoi des mesures légales seront prises, pouvant aller jusqu’à la fermeture des stations contrevenantes », a précisé le mohafez.