Les deux détenus français « épuisés », leur « survie » en jeu, alertent leurs familles

Les familles de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, ont alerté jeudi sur la situation de leurs proches dont « la survie » est désormais en jeu selon elles, et exhorté l'Etat français à les faire libérer immédiatement.

« Chaque jour de détention qui passe engage la responsabilité de l'Etat français sur la survie de Cécile et Jacques », a estimé Noémie Kohler, soeur de Cécile, lors d'une conférence de presse. La jeune femme a confié avoir échangé brièvement mardi avec eux, « pendant huit minutes en visio » sous haute surveillance. « C'était un appel de détresse », a-t-elle confié. « Ils m'ont dit qu'ils étaient épuisés ». Ils sont « à bout de forces », a-t-elle poursuivi, ajoutant que sa soeur lui a clairement dit qu'elle ne pourrait endurer encore « trois mois ou même quelques semaines de détention ».

De son côté, Anne-Laure Paris, fille de Jacques Paris, a souhaité se faire « la porte-parole de son épuisement, de son désespoir, de sa détresse et de sa colère ». « Mon père m'a dit: +Je regarde la mort en face+ », a-t-elle dit. L'avocate de la famille Kohler, Me Chirinne Ardakani, a souligné que leur détention était l'une des plus longues infligées à des Français dans le monde, après celle d'Ingrid Bettencourt en Colombie entre 2002 et 2008.

Les proches des deux détenus ont par ailleurs estimé qu'il y avait « une rupture de confiance avec les autorités françaises qui ont retiré leur plainte auprès de la Cour internationale de justice ». La CIJ a annoncé le 25 septembre avoir abandonné, à la demande de la France, une requête contre l'Iran au sujet de la détention de Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont, selon Paris, « retenus comme otages d'Etat ».

« Nous ne savons toujours pas où ils sont détenus depuis leur transfert forcé en juin » pendant la guerre des 12 jours avec Israël, s'est également indignée Noémie Kohler. Les proches ont aussi confirmé l'annonce de la condamnation à 17 ans de prison pour Jacques Paris et à 20 ans pour Cécile Kohler. L'agence du pouvoir judiciaire iranien avait annoncé le verdict mardi mais n'avait communiqué aucun détail sur l'identité des deux condamnés.