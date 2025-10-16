Lancement d'un vaste projet pour accueillir un million de fidèles supplémentaires à La Mecque

L'Arabie saoudite a annoncé un nouveau projet d'aménagement autour de la Grande Mosquée de La Mecque, destiné à accroître sa capacité d'accueil d'environ un million de fidèles, selon la presse officielle.

Le projet, baptisé « Portail du Roi Salmane », couvrira une superficie totale de 12 millions de mètres carrés à proximité de la Grande Mosquée, vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pour prier, a indiqué mercredi l'agence de presse officielle saoudienne (SPA). Il comprendra des complexes résidentiels, culturels et de services, et permettra d'accueillir près de 900.000 personnes supplémentaires dans des espaces intérieurs et extérieurs. Le coût et le calendrier de réalisation n'ont pas été précisés.

La monarchie du Golfe, premier exportateur de brut au monde, est engagée dans un vaste programme de réformes visant à transformer le royaume en un centre pour les affaires et le tourisme, notamment religieux. La ville sainte de la Mecque, qui accueille déjà des millions de pèlerins musulmans chaque année, fait l'objet d'un développement massif et sans précédent, avec l'objectif d'atteindre la barre des 30 millions de fidèles d'ici à 2030. Le projet Masar, financé par le Fonds d'investissement public, y prévoit notamment la construction d'au moins 40.000 nouvelles chambres d'hôtels.

L'Arabie saoudite, qui abrite les sanctuaires les plus sacrés de l'islam à La Mecque et à Médine, génère des milliards de dollars chaque année grâce au hajj et à la omra, le petit pèlerinage entrepris à d'autres moments de l'année. En janvier dernier, Riyad a ouvert aux investisseurs étrangers la porte des compagnies immobilières opérant à la Mecque et à Médine, les deux villes les plus saintes de l'islam, et dont les actions étaient réservées jusque-là aux Saoudiens.