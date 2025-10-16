Jack Lang : La France aussi perçoit en Feyrouz un symbole d’unité nationale

Elles sont chanteuse, actrice, danseuse et poète de la scène. Feyrouz la discrète, Sabah la bonne vivante, Warda la grande gueule, Dalida la fragile, Asmahan l’insaisissable, elles ont cristallisé, par leurs failles et combats, leurs interprétations et vibratos, les rébellions et états d’âme d’une région qui, le temps d’une mélodie, oubliait son machisme et ses malheurs.Mises à l’honneur à l’Institut du monde arabe en 2021, lors de la première exposition-événement présentée après la crise du Covid-19, les icônes féminines d’hier, plus actuelles et comprises aujourd’hui, reviennent faire rêver Beyrouth au musée Sursock (vernissage le vendredi 17 octobre à 20h) jusqu’au début de l’année 2026. Le président de l’IMA et ancien ministre de la Culture emblématique de la présidence de François...

