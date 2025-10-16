Les familles d'otages appellent Israël à retarder l'application de l'accord

Le Forum des familles d'otages a appelé jeudi le gouvernement israélien à retarder l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas remis pas les 19 dernières dépouilles d'otages.

Dans un communiqué, le Forum exige que « le gouvernement cesse immédiatement la mise en œuvre de toute autre étape de l'accord, tant que le Hamas continue de violer ouvertement ses obligations concernant le retour de tous les otages et les dépouilles des victimes ».

Mercredi, le ministre de la Défense Israël Katz a averti que l'armée pourrait reprendre son offensive dans la bande de Gaza, en accusant le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu.