Dernières Infos - Gaza

Les familles d'otages appellent Israël à retarder l'application de l'accord


AFP / le 16 octobre 2025 à 11h44

Des proches et des membres de la famille se rassemblent lors des funérailles de l’otage Daniel Peretz, dont le corps a été restitué depuis Gaza dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, le 15 octobre 2025. Photo John Wessels/ AFP

Le Forum des familles d'otages a appelé jeudi le gouvernement israélien à retarder l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas remis pas les 19 dernières dépouilles d'otages.

Dans un communiqué, le Forum exige que « le gouvernement cesse immédiatement la mise en œuvre de toute autre étape de l'accord, tant que le Hamas continue de violer ouvertement ses obligations concernant le retour de tous les otages et les dépouilles des victimes ».

Mercredi, le ministre de la Défense Israël Katz a averti que l'armée pourrait reprendre son offensive dans la bande de Gaza, en accusant le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu.

