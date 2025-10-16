Explorer la vérité et accroître les chances de justice face aux crimes atroces

Face à l’impunité persistante et à l’indifférence politique, le Zovighian Public Office (ZPO) a lancé « Smallest truths », une nouvelle série de podcasts consacrée au rôle central du témoignage des survivants dans la recherche de la vérité et de la justice pour les crimes atroces.

En mettant en lumière les moindres détails des expériences vécues – souvent les preuves les plus décisives dans les processus judiciaires –, la série vise à protéger la vérité contre l’effacement et à redonner le pouvoir aux survivants et à leurs alliés, plutôt qu’aux auteurs des crimes.

Chaque épisode, à la fois concis et analytique, s’appuie sur des années d’expérience de terrain dans la réponse aux crimes d’atrocité. Les discussions proposent un cadre éthique et stratégique pour la diplomatie humanitaire et le droit international des droits humains, afin d’accroître les chances de justice, de préserver la dignité, de sauvegarder la mémoire et de renforcer l’appropriation communautaire.

« Dire la vérité est la première forme de justice , a déclaré Lynn Zovighian, fondatrice du ZPO. Ce podcast vise à préserver le registre moral et factuel lorsque la politique et le pouvoir tentent de l’effacer. »

Pour inaugurer la série, les trois premiers épisodes prennent la forme d’un dialogue en trois parties entre Lynn Zovighian et Nadine Maenza, figure mondiale de la liberté religieuse internationale. Ensemble, elles explorent la question du leadership des survivants, la résistance de la vérité face à l’atrocité et les risques que posent les processus de paix excluant les communautés affectées.

Le lancement de « Smallest truths » coïncide avec une période de commémorations : les onze ans du génocide yézidi, le cinquième anniversaire de l’explosion au port de Beyrouth et la seconde commémoration du nettoyage ethnique des Arméniens du Haut-

Karabakh.

Depuis 2015, ZPO œuvre aux côtés des survivants pour défendre la dignité et la voix de leurs communautés dans les instances de diplomatie humanitaire et les tribunaux internationaux.