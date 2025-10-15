Israël bombarde une camionnette et dynamite un bâtiment au Liban-Sud

L’armée israélienne a une nouvelle fois violé mercredi le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre dernier avec le Hezbollah, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. En fin d’après-midi, un drone a bombardé une camionnette de type Rapid sur la route Siddiqine-Kafra (caza de Tyr), sur le lieu-dit Assi, face à la coopérative al-Rammal, et des ambulances se sont rendues sur place pour venir en aide aux blessés.

Le drone a tiré deux missiles, rapportent les habitants de la localité. Le premier a visé le véhicule sans l’atteindre. Le conducteur en est alors descendu pour s’enfuir, mais un second missile l’a touché, le blessant grièvement. Une autre personne présente sur les lieux a également été atteinte et le petit avion sans pilote a continué de survoler la zone ciblée après la frappe.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée israélienne avait mené une première frappe de drone près de Wadi Jilo, dans le caza de Tyr, blessant grièvement le conducteur d’un deux-roues visé, selon notre correspondant et un bilan confirmé par le ministère libanais de la Santé.

À 5h du matin, une unité de l’armée israélienne s’est infiltrée à l’intérieur de la localité de Meis el-Jabal, dans le caza de Marjeyoun, où elle a dynamité une maison du quartier d’el-Ksayer, dans l’est de la localité. Les explosions ont été entendues dans les villages voisins.

Lors des deux premiers mois du cessez-le-feu, en décembre et janvier derniers, l’armée israélienne, qui occupait alors une large zone au Liban-Sud, avait procédé au dynamitage de nombreux bâtiments et infrastructures à Meis el-Jabal et ses environs, qui surplombent la région israélienne fertile dite du « Doigt de la Galilée ». Depuis, des soldats israéliens s’infiltrent régulièrement pour dynamiter des bâtiments le long de la frontière.

D’autres incidents ont été répertoriés : mercredi en début d’après-midi, un bulldozer de l’armée israélienne a franchi la frontière dans la zone dite de « Ghassouna », à l’est de Blida, dans le caza de Marjeyoun, et y effectue des travaux de terrassement. Un peu plus tard, un habitant a trouvé un drone israélien dans un champ à Aïta el-Chaab (Bint Jbeil). Selon notre correspondant, l’engin était tombé il y a déjà un certain temps.