Dernières Infos - Drame du 4-Août 

Le parquet bulgare prolonge l’arrestation d’Igor Grechushkin


le 15 octobre 2025 à 19h58

Le parquet bulgare prolonge l’arrestation d’Igor Grechushkin

Dégâts causés par la double explosion au port de Beyrouth. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Le procureur général de Bulgarie a décidé, mercredi, de prolonger l’arrestation d’Igor Grechushkin, à l’expiration du délai de quarante jours de détention, a indiqué à L’OLJ une source judiciaire libanaise. Ce ressortissant russo-chypriote, désigné par Beyrouth comme le propriétaire présumé du navire Rhosus qui avait débarqué, en 2014, le nitrate d’ammonium à l’origine de la double explosion au port de Beyrouth (4 août 2020), avait été arrêté le 5 septembre à l’aéroport de Sofia.

Sa détention est prolongée jusqu’à ce que le tribunal bulgare tranche sur la demande de son extradition formulée par le Liban, poursuit la source, soulignant que le ministre de la Justice, Adel Nassar, et le parquet de cassation et les diplomates libanais déploient leurs efforts pour faire aboutir le processus. Aucune indication n’a été communiquée quant à la date à laquelle le tribunal bulgare rendra sa décision sur cette requête.

