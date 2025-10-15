Menu
Dernières Infos - Rencontre Poutine/Chareh

Poutine salue des liens « profonds » avec Damas lors de sa première rencontre avec le président syrien


AFP / le 15 octobre 2025 à 15h06

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le président syrien Ahmad el-Chareh à Moscou, en Russie, le 15 octobre 2025. Photo Sergey Bobylyov / Sputnik/ via Reuters

Le président russe Vladimir Poutine a salué mercredi les liens « profonds » unissant la Russie et la Syrie lors de sa première rencontre, au Kremlin, avec le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh.

« Au cours de toutes ces décennies, nous avons toujours été guidés par une seule chose: les intérêts du peuple syrien. Nous avons vraiment des liens très profonds avec le peuple syrien », a déclaré le dirigeant russe, selon des propos télévisés. Un responsable gouvernemental syrien a indiqué à l'AFP que le président syrien allait demander à Moscou de livrer le dirigeant déchu Bachar el-Assad.

