Poutine salue des liens « profonds » avec Damas lors de sa première rencontre avec le président syrien

Le président russe Vladimir Poutine a salué mercredi les liens « profonds » unissant la Russie et la Syrie lors de sa première rencontre, au Kremlin, avec le président syrien par intérim Ahmad el-Chareh.

« Au cours de toutes ces décennies, nous avons toujours été guidés par une seule chose: les intérêts du peuple syrien. Nous avons vraiment des liens très profonds avec le peuple syrien », a déclaré le dirigeant russe, selon des propos télévisés. Un responsable gouvernemental syrien a indiqué à l'AFP que le président syrien allait demander à Moscou de livrer le dirigeant déchu Bachar el-Assad.