À Anjar, la FAO et la Corée du Sud célèbrent la réussite d’un projet de résilience communautaire

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, la municipalité de Anjar et le gouvernement de la République de Corée, une visite de terrain marquant la clôture du projet « Renforcement de la résilience des réfugiés et des communautés hôtes ».

Financé par la Corée du Sud, ce projet vise à améliorer les moyens de subsistance, promouvoir la durabilité environnementale et renforcer la préparation face aux catastrophes naturelles. La visite a réuni l’ambassadeur de Corée du Sud, Gyu-Seok Joon, la représentante de la FAO au Liban, Noura Ouraabah Haddad, le président de la municipalité, Strak Howattian, et plusieurs responsables du ministère de l’Agriculture.

Le projet a permis de doter Anjar d’une unité municipale de réponse multisectorielle – un camion équipé pour lutter contre les incendies et les inondations – ainsi que d’un système de pompage d’eau solaire. Il a également appuyé des campagnes de sensibilisation et des formations sur la gestion des risques naturels, l’agriculture durable et la restauration des paysages.

Selon l’ambassadeur Joon, cette initiative « incarne la forme la plus durable de l’aide, celle qui autonomise les populations et protège l’environnement ». Pour la FAO, elle illustre « comment la coopération internationale et la participation locale peuvent transformer la vie des communautés vulnérables ».