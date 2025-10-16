Menu
Dernières Infos - Développement local

À Anjar, la FAO et la Corée du Sud célèbrent la réussite d’un projet de résilience communautaire

Un projet soutenu par la FAO et la Corée du Sud pour renforcer la résilience des communautés et la gestion des risques naturels.

L'OLJ / le 16 octobre 2025 à 14h37

À Anjar, la FAO et la Corée du Sud célèbrent la réussite d’un projet de résilience communautaire

Le ministre libanais de l’Agriculture, Nizar Hani (g.), et la représentante de la FAO au Liban, Nora Ourabah Haddad. Ralph Azar/FAO

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, la municipalité de Anjar et le gouvernement de la République de Corée, une visite de terrain marquant la clôture du projet « Renforcement de la résilience des réfugiés et des communautés hôtes ».

Financé par la Corée du Sud, ce projet vise à améliorer les moyens de subsistance, promouvoir la durabilité environnementale et renforcer la préparation face aux catastrophes naturelles. La visite a réuni l’ambassadeur de Corée du Sud, Gyu-Seok Joon, la représentante de la FAO au Liban, Noura Ouraabah Haddad, le président de la municipalité, Strak Howattian, et plusieurs responsables du ministère de l’Agriculture.

Le projet a permis de doter Anjar d’une unité municipale de réponse multisectorielle – un camion équipé pour lutter contre les incendies et les inondations – ainsi que d’un système de pompage d’eau solaire. Il a également appuyé des campagnes de sensibilisation et des formations sur la gestion des risques naturels, l’agriculture durable et la restauration des paysages.

Selon l’ambassadeur Joon, cette initiative « incarne la forme la plus durable de l’aide, celle qui autonomise les populations et protège l’environnement ». Pour la FAO, elle illustre « comment la coopération internationale et la participation locale peuvent transformer la vie des communautés vulnérables ».

