L'Autorité palestinienne en campagne en Europe pour la reconnaissance de l'État palestinien

Des représentants de l'Autorité palestinienne vont se rendre dans plusieurs pays européens pour obtenir la reconnaissance d'un État de Palestine, a indiqué mercredi un envoyé spécial palestinien après sa rencontre avec le chef de la diplomatie suisse.

Lors d'un point de presse au siège des Nations unies à Genève, l'émissaire du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Mohammed Shtayyeh, ancien Premier ministre, a indiqué avoir prévu de se rendre ensuite aux Pays-Bas et en Autriche dans le même objectif.

« Une autre délégation se rendra dans les États baltes » et « notre président, espérons-le, ira en Italie et en Allemagne », a-t-il indiqué, expliquant que l'objectif est que ces pays rejoignent le camp de ceux qui ont reconnu un État palestinien.

Le Royaume-Uni, l'Australie le Canada et le Portugal ont officiellement reconnu le 21 septembre l'Etat de Palestine, à la veille d'annonces similaires d'autres pays - dont la France - et avant l'Assemblée générale de l'ONU, une décision historique mais surtout symbolique fustigée par Israël qui menace d'étendre la colonisation en Cisjordanie occupée.

« Il y a donc 34 pays qui n'ont pas encore reconnu la Palestine. Nous sommes donc simplement en contact avec ces pays pour les inciter à passer à l'acte et à faire partie des pays qui reconnaissent la Palestine, et non de ceux qui ne l'ont pas reconnue », a expliqué M. Shtayyeh aux journalistes.

En Suisse, il a rencontré, entre autres, le ministre Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

« Mon message aux dirigeants suisses (...) est très simple: la Suisse est le pays qui accueille les agences de l'ONU et est dépositaire des Conventions de Genève », a-t-il affirmé, soulignant que le rôle de la Suisse est « important et crucial ». « J'ai exhorté les dirigeants suisses à joindre le geste à la parole et à reconnaître la Palestine comme un État », a-t-il ajouté.

En Suisse, une coalition de la société civile, d'ONG et de politiciens, a officiellement lancé mardi une initiative populaire dans ce but. Elle a 18 mois pour récolter 100.000 signatures. Ce n'est qu'après, que la population suisse pourra se prononcer lors d'un vote, dont le résultat est contraignant pour les autorités. Pour être validé, le vote doit obtenir la majorité des votants et la majorité des 26 cantons du pays.

Concrètement, le texte demande d'inscrire la reconnaissance de « la Palestine comme Etat souverain et indépendant » dans la Constitution fédérale.