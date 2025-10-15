Un candidat aux législatives tué dans l'explosion de sa voiture

Un candidat aux prochaines élections législatives en Irak a été tué mercredi dans la province de Bagdad dans l'explosion d'une bombe placée sous sa voiture, a-t-on appris auprès d'une source sécuritaire.

« Une bombe a explosé sous la voiture de Safaa al-Mashhadani, membre du conseil provincial de Bagdad et candidat au Parlement. Il a été tué sur le coup et trois de ses gardes du corps gravement blessés », a indiqué cette source, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Les élections législatives sont prévues le 11 novembre. Safaa al-Mashhadani est le premier candidat à ces élections à être tué.

Selon la source sécuritaire, l'attaque s'est produite mercredi à l'aube à Tarmiyé, à environ 40 kilomètres au nord de la capitale Bagdad.

Safaa al-Mashhadani se présentait sous l'étiquette d'une coalition sunnite menée par l'homme d'affaires Khamis al-Khanjar et le président du Parlement, Mahmoud al-Mashhadani.

Cette coalition a condamné un « crime lâche », voyant dans cet attentat « une extension de l'approche d'exclusion et de trahison menée par les forces des armes incontrôlées et du terrorisme, qui cherchent toutes à faire taire les voix nationales libres ».

Le Parlement irakien, composé de 329 membres, est dominé par une coalition de partis chiites pro-iraniens.

Les élections de novembre sont les sixièmes organisées depuis l'invasion américaine en 2003 qui a renversé le dictateur Saddam Hussein.

Selon le système de partage du pouvoir en vigueur depuis, la fonction de Premier ministre, actuellement occupée par Mohammed Chia al-Soudani, revient traditionnellement à un musulman chiite, celle de président à un Kurde et celle de chef du Parlement à un musulman sunnite.