Le Qatar qualifié pour le Mondial-2026

Le Qatar a décroché mardi sa qualification pour le Mondial-2026 grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Emirats arabes unis dans le groupe A des éliminatoires asiatiques.

Le pays du Golfe participera l'été prochain, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, à sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2022 dont il était le pays hôte.

Le Qatar termine premier du Groupe A et rejoint l'Australie, la Corée du Sud, l'Iran, le Japon, le Jordanie et l'Ouzbékistan, déjà qualifiés dans la zone Asie.

Pour espérer aller au prochain Mondial, les Emirats arabes unis devront eux passer par un barrage aller-retour face à l'Arabie saoudite ou l'Irak (Groupe B), qui s'affrontent dans la soirée, avant de disputer un barrage intercontinental.

La sélection qatarienne, qui avait impérativement besoin d'une victoire pour se qualifier, a trouvé la faille sur deux coups francs frappés par Akram Afif, le premier repris de la tête par Boualem Khoukhi (49e), le second de la tête également par Pedro Miguel (74e). Réduits à 10 en fin de match, les Qatariens ont encaissé un but de Sultan Adil dans le temps additionnel (90+8).

Double champion en titre de la Coupe d’Asie des nations (2019, 2023), le Qatar tentera de faire mieux l'an prochain que lors de la précédente édition de la Coupe du monde. Chez eux, les Qatariens étaient devenus la pire équipe hôte de l’histoire de la compétition avec trois défaites en trois matches (7 buts encaissés pour un seul marqué).

La sélection qatarienne est dirigée par l’Espagnol Julen Lopetegui, nommé en mai après avoir été limogé par le club anglais de West Ham en janvier. Le technicien de 59 ans a également entraîné l’Espagne et le Real Madrid.



