L'hymne israélien sifflé avant Italie-Israël

L'hymne israélien a été sifflé par une partie des spectateurs du match opposant l'Italie à Israël, comptant pour les qualifications pour le Mondial-2026, mardi à Udine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Lorsqu'a commencé à résonner l'hymne israélien, une partie des 10.000 spectateurs de la rencontre l'a conspuée, à la surprise apparente de certains joueurs de la sélection israélienne qui, interdits, ont tourné leur tête vers les tribunes.

La petite centaine de supporters israéliens, présents dans le stade, a entonné l'hymne et applaudi son équipe pour tenter de couvrir les sifflets et huées.

En marge de cette rencontre classée à risques, plusieurs milliers de manifestants propalestiniens se sont rassemblés dans les rues d'Udine pour protester contre « le génocide » à Gaza malgré le cessez-le-feu.

Cette manifestation est encadrée par un imposant dispositif de sécurité avec 1000 policiers, des hélicoptères et drones, et plusieurs zones de contrôles.

Les manifestants sont tenus à bonne distance du stade dont la capacité habituelle de 25.000 places, a été réduite à 16.000 places. Seuls 10.000 billets ont trouvé preneur.

L'Italie, deuxième du groupe I avec douze points, peut s'assurer de la deuxième place, synonyme de barrages pour le Mondial-2026 si elle bat Israël (3e avec neuf pts et un match de plus).