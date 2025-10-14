Menu
Dernières Infos - Gaza

Retour de dépouilles d'otages : Netanyahu espère du nouveau dans « les prochaines heures


AFP / le 14 octobre 2025 à 20h58

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à son procès pour corruption au tribunal de district de Tel Aviv, le 12 mars 2025. Photo AFP / Pool / Yair Sagi

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir espérer un développement positif « dans les prochaines heures » à propos du retour en Israël de nouvelles dépouilles d'otages retenues à Gaza.

« Je crois que [...] nous recevrons bientôt des nouvelles, espérons-le dans les prochaines heures, concernant le retour d'autres otages tombés », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par son bureau. « Nous sommes déterminés à ramener tout le monde », a-t-il ajouté.

