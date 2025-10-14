Le président syrien à Moscou mercredi pour sa première visite en Russie

Le président syrien Ahmad al-Chareh se rendra à Moscou mercredi, où il devrait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, ont indiqué à l'AFP un responsable gouvernemental et un responsable du ministère des Affaires étrangères.

Il s'agira de la première visite de M. Chareh en Russie depuis le renversement, en décembre dernier, de l'ancien dirigeant syrien et allié de Moscou, Bachar al-Assad, qui a trouvé refuge dans la capitale russe.

La délégation « comprendra le président Ahmad al-Chareh, le ministre des Affaires étrangères ainsi que des responsables militaires et économiques », a précisé à l'AFP le responsable gouvernemental, qui a requis l'anonymat car non autorisé à s'adresser aux médias.

Selon lui, le président syrien doit rencontrer Vladimir Poutine et les deux parties aborderont « des questions économiques liées aux investissements, au statut des bases russes en Syrie et à la question du rééquipement de la nouvelle armée syrienne ».

Un responsable du ministère des Affaires étrangères a confirmé la visite et la rencontre avec M. Poutine, précisant que « les questions économiques et politiques ainsi que le statut des bases militaires russes en Syrie figurent à l'ordre du jour ».

La base navale de Tartous et la base aérienne de Hmeimim, toutes deux situées sur la côte méditerranéenne, constituent les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS.

Moscou avait largement utilisé ces installations lors de son intervention en 2015 dans la guerre civile syrienne en soutien de Bachar al-Assad, menant de violents bombardements aériens sur les zones tenues par les rebelles.

Le président Chareh devait initialement participer à un sommet russo-arabe prévu mercredi, mais Moscou l'a reporté, plusieurs dirigeants arabes étant mobilisés pour superviser la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu américain dans la bande de Gaza, entré en vigueur vendredi.

Les nouveaux dirigeants islamistes de la Syrie cherchent à établir des relations pacifiques avec la Russie, malgré l'alliance passée de Moscou avec Bachar al-Assad.

En juillet, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Chaibani, avait été le premier haut responsable du nouveau gouvernement à se rendre en Russie.

En janvier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov avait conduit la première délégation russe à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad.



