Léon XIV salue les prises de position du cheikh Akl druze « en faveur de la paix »

Le cheikh Akl druze Sami Abi el-Mona a reçu mardi un message écrit du secrétariat général du Vatican, dans lequel le pape Léon XIV salue « ses prises de position responsables, considérant que les religions doivent être au service de l’homme, de la protection de sa vie et de ses droits, renforcer la culture de fraternité et de compassion, et déployer tous les efforts en faveur de la paix dans la région, la paix étant la seule voie garantissant la dignité et la sécurité des peuples ».

Le Saint-Siège a également exprimé « sa profonde peine face aux événements tragiques ayant touché des innocents de la communauté druze de Soueïda », en Syrie. Ces affrontements avaient éclaté en juillet 2025 entre groupes druzes et tribus bédouines sunnites locales, ainsi qu’avec des agents de l’ordre, faisant plusieurs centaines de morts.

La lettre du pape, envoyée en arabe et en anglais, répond à un message précédemment adressé par le cheikh Akl et remis au Vatican par son conseiller en communication, le cheikh Amer Zeineddine, le 6 septembre dernier.