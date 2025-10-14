Le président syrien à Moscou mercredi pour sa première visite en Russie

Le président syrien Ahmad el-Chareh se rendra à Moscou mercredi, ont annoncé mardi la télévision syrienne pro-gouvernementale et une source proche de la présidence. Selon un responsable gouvernemental et un responsable du ministère des Affaires étrangères, il devrait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine.

Le président Chareh devait initialement participer à un sommet russo-arabe prévu mercredi, mais Moscou l'a reporté, plusieurs dirigeants arabes étant mobilisés pour superviser la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu américain dans la bande de Gaza, entré en vigueur vendredi. Il s'agira de la première visite de M. Chareh en Russie depuis le renversement, en décembre dernier, de l'ancien dirigeant syrien et allié de Moscou, Bachar el-Assad, qui a trouvé refuge dans la capitale russe.

La délégation « comprendra le président Ahmad el-Chareh, le ministre des Affaires étrangères ainsi que des responsables militaires et économiques », a précisé à l'AFP le responsable gouvernemental, qui a requis l'anonymat car non autorisé à s'adresser aux médias. Selon lui, le président syrien doit rencontrer Vladimir Poutine et les deux parties aborderont « des questions économiques liées aux investissements, au statut des bases russes en Syrie et à la question du rééquipement de la nouvelle armée syrienne ». Un responsable du ministère des Affaires étrangères a confirmé la visite et la rencontre avec M. Poutine, précisant que « les questions économiques et politiques ainsi que le statut des bases militaires russes en Syrie figurent à l'ordre du jour ».

Une source officielle syrienne a indiqué à Reuters qu'Ahmad el-Chareh tiendra des discussions sur le maintien de la base navale russe à Tartous et de la base aérienne de Hmeimim. La base navale de Tartous et la base aérienne de Hmeimim, toutes deux situées sur la côte méditerranéenne, constituent les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS. Moscou avait largement utilisé ces installations lors de son intervention en 2015 dans la guerre civile syrienne en soutien de Bachar el-Assad, menant de violents bombardements aériens sur les zones tenues par les rebelles.

M. Chareh devrait également demander officiellement la remise de l’ancien président syrien Bachar el-Assad, allié de la Russie, pour qu’il soit jugé pour des crimes présumés contre des Syriens, selon la même source.

Ancien responsable de la branche syrienne d’el-Qaëda, Ahmad el-Chareh a dirigé les rebelles vers Damas en décembre et installé un nouveau gouvernement. Bachar el-Assad avait alors fui la capitale et obtenu l’asile en Russie.

Depuis, Moscou a tenté de préserver ses liens avec les nouvelles autorités syriennes, notamment en apportant un soutien diplomatique à Damas face aux frappes israéliennes sur le territoire syrien. En juillet, le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avaient reçu le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaïbani à Moscou, lors de la première visite officielle depuis la chute de l'ancien régime. En janvier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov avait conduit la première délégation russe à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad.



