La Suède va constituer ses premières réserves stratégiques de céréales dans le nord du pays

Les premiers stocks de céréales à utiliser en cas de guerre ou de crise vont être mis en place dans le nord de la Suède, région d'une « importance militaire stratégique », a annoncé mardi le gouvernement.

Stockholm a prévu d'investir, dans le cadre de son budget 2026, 575 millions de couronnes (environ 52 millions d'euros) pour établir ces réserves. Elles seront financées par des contrats conclus entre l'Etat et les entreprises.

L'Etat achètera une certaine quantité de céréales aux entreprises en question et paiera ensuite pour assurer un renouvellement continu de ces produits (stocks tournants) et ceux-ci devront toujours être disponibles, explique l'Agence suédoise de l'agriculture.

L'appel d'offres sera lancé le 15 octobre dans les comtés de Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland et Jämtland. Ces comtés dépendent aujourd'hui entièrement des transports en provenance du sud du pays pour assurer leur approvisionnement alimentaire, ce qui pourrait poser problème en cas de conflit.

« Le nord de la Suède est d'une importance stratégique militaire et constitue une priorité particulière pour la défense totale », a déclaré Carl-Oskar Bohlin, ministre de la Défense civile, cité dans un communiqué.

« Ce n'est pas un hasard si les premières étapes vers la mise en place de stocks de réserve de céréales ont lieu ici : il s'agit, fondamentalement, de garantir que la population puisse mettre de la nourriture sur la table même en temps de crise », a-t-il ajouté.

Le concept de « défense totale » a été réactivé par la Suède en 2015, après l'occupation l'année précédente de la Crimée par la Russie, et renforcé après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

L'objectif est d'impliquer l'ensemble de la société, de l'Etat aux citoyens en passant par les entreprises, afin de résister collectivement à une agression armée tout en maintenant les fonctions vitales du pays.

Le pain et les produits céréaliers ont une haute teneur énergétique, souligne l'agence suédoise de l'agriculture qui précise qu'entre 90 et 95% de la population pourrait se nourrir exclusivement de céréales pendant trois mois sans souffrir de carences nutritionnelles.