GB : le gouvernement juge « inacceptable » la décision d'une mosquée d'exclure les femmes d'une course

Le gouvernement britannique a jugé mardi « absolument inacceptable » la décision d'une mosquée londonienne d'exclure les femmes d'une course à pied, qui s'est déroulée dimanche dernier dans un parc de la capitale.

Organisée par la Mosquée de l'Est de Londres (East London Mosque) pour lever des fonds destinés à des associations musulmanes, cette course de 5 km était ouverte aux hommes et aux garçons, ainsi qu'aux filles de moins de douze ans.

« J'ai vu ces informations (...) et j'ai été horrifié comme tout le monde. Il est absolument inacceptable que les femmes se voient interdire de participer à une course de loisirs dans un espace public alors que les hommes sont autorisés à le faire », a réagi le ministre chargé des Communautés, Steve Reed, interrogé sur la radio LBC.

Il s'est dit « certain » que la Commission pour l'égalité et les droits humains, un organisme de surveillance indépendant, était « au courant de ce cas » et allait « déterminer s'il y a eu une violation de la loi ou des règlements ».

« Je suis sûr que des sanctions suivront si c'est approprié », a-t-il ajouté.

« Nous ne voulons pas d'une situation dans ce pays où les hommes sont autorisés à faire des choses que les femmes se voient interdire. Nous ne pouvons pas tolérer cela », a poursuivi le ministre.

La mairie de Tower Hamlets, le quartier dans lequel se trouve Victoria Park où a eu lieu la course, a dit avoir contacté la mosquée pour demander des « clarifications d'urgence ».

« Nous sommes fermement engagés à garantir que les loisirs et les activités sportives dans Tower Hamlets soient inclusifs et accessibles », a assuré un porte-parole.

Sur le site internet de la mosquée, le maire de Tower Hamlets, Lutfur Rahman, est cité en train de féliciter les participants.

Selon ce site, la 12e édition annuelle de cette Muslim Charity Run a rassemblé dimanche « des centaines de coureurs et de supporteurs », permettant de lever « des milliers de livres » au profit de causes allant des « projets locaux pour la jeunesse » et des « banques alimentaires » au « soutien aux réfugiés » et à « l'aide humanitaire internationale ».

Contactée par l'AFP, la Mosquée de l'Est de Londres n'a dans l'immédiat pas répondu. Citée lundi dans le journal The Times, elle s'est défendue de toute infraction à la loi sur l'égalité en affirmant que les « événements sportifs non mixtes étaient légaux » et « courants ».