Aoun reçoit le conseiller du ministère britannique de la Défense

Le président de la République libanaise Joseph Aoun a reçu, au palais de Baabda, l'amiral Edward Ahlgren, conseiller du ministère britannique de la Défense pour les affaires du Moyen-Orient, à la tête d’une délégation, a déclaré la présidence dans un post sur X. La discussion a porté sur la situation au Liban et dans la région, ainsi que sur les derniers développements, notamment après l'accord entre le Hamas et Israël pour mettre fin à la guerre de Gaza, et la réunion de Charm el-Cheikh pour signer cet accord lundi, en présence du président américain Donald Trump et de plusieurs chefs d’Etat.

Le chef de l'Etat a remercié le Royaume-Uni pour son soutien continu au Liban, en particulier en ce qui concerne la construction de tours d’observation aux frontières est (avec la Syrie) et sud (avec Israël).

En février 2024, Londres aurait proposé la construction de miradors à la frontière sud, similaires aux tours de surveillance déjà installées depuis une dizaine d'années dans la région de Baalbeck. Londres avait concrétisé en 2012 la construction de 82 tours et bases d'opérations avancées, pour superviser la frontière avec la Syrie face à toute tentative d'infiltration au Liban de la part des islamistes.

L'amiral Ahlgren a également été également reçu par le président du Parlement Nabih Berry, puis par le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Rodolphe Haykal.