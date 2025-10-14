Erdogan plaide pour l'intégration rapide des forces kurdes syriennes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que l'intégration rapide des forces kurdes syriennes au sein du pouvoir central en Syrie contribuerait à accélérer le développement et à promouvoir l'unité nationale de ce pays, dans des propos diffusés mardi par son bureau.

Les Kurdes, une importante minorité ethnique qui contrôle de vastes étendues du nord-est de la Syrie riches en pétrole et en blé, ont conclu le 10 mars un accord en vue d'une fusion dans un délai d'un an avec les institutions syriennes de leurs structures tant civiles que militaires. M. Erdogan, dont le gouvernement a noué des liens étroits avec les nouveaux dirigeants en Syrie, souhaiterait que l'intégration des troupes kurdes y ait lieu dès que possible.

« L'intégration rapide des Forces démocratiques syriennes (kurdes, ndlr) en Syrie accélérera également les efforts de développement de ce pays », a-t-il dit aux journalistes dans l'avion qui le ramenait du sommet sur Gaza en Egypte. « Nous félicitons le gouvernement syrien d'aller de l'avant en ayant une vision qui englobe toutes les composantes ethniques et religieuses du pays », a ajouté le chef de l'État turc.» C'est dans l'intérêt à la fois de la Syrie et de la Turquie », a-t-il conclu.

Entre 2016 et 2019, la Turquie a déclenché trois offensives dans le nord de la Syrie contre les combattants kurdes syriens et contre les militants du groupe Etat islamique (EI).

La semaine dernière, la Syrie a annoncé un cessez-le-feu global avec les forces kurdes à l'issue de discussions entre le président Ahmad al-Chareh et le dirigeant kurde Mazloum Abdi, à la suite d'affrontements meurtriers à Alep, dans le nord.

Soutenues par les États-Unis, les FDS ont été le fer de lance de la lutte contre l'EI, vaincu en Syrie en 2019.