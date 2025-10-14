Menu
Dernières Infos - Aide à Gaza

L'ONU et la Croix-Rouge demandent l'ouverture de tous les points de passage


AFP / le 14 octobre 2025 à 13h29

De jeunes Palestiniens observent alors que les forces israéliennes prennent position près de la prison militaire d’Ofer, située entre Ramallah et Beitunia, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, avant la libération de prisonniers palestiniens dans le cadre d’un échange avec des otages détenus par le Hamas à Gaza depuis les attaques du 7 octobre. Photo Zain Jaafar / AFP

L'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont réclamé mardi l'ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

« A ma connaissance, tous les points de passage de Gaza ne sont pas ouverts à l'aide humanitaire. C'est le principal problème actuellement, et c'est ce que les humanitaires, y compris le CICR, ont réclamé au cours de ces dernières heures », a déclaré un porte-parole du CICR, Christian Cardon, lors d'un point de presse à Genève.

« Nous demandons que les tous points de passage soient ouverts », a insisté à ses côtés un porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke.

