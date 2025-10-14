L'armée annonce que les quatre dépouilles d'otages rendues lundi ont été identifiées
AFP /
le 14 octobre 2025 à 12h08
Des policiers israéliens saluent au passage des véhicules transportant les corps de quatre otages décédés, détenus à Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023, à leur arrivée à l’Institut médico-légal après leur restitution dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à Tel-Aviv, en Israël, le 13 octobre 2025. Photo Itai Ron/ Reuters
Les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas ont été identifiées, et parmi elle celle de l'étudiant népalais Bipin Joshi, a annoncé mardi l'armée israélienne.
« À l'issue du processus d'identification [des quatre dépouilles] par l'Institut national de médecine légale, les représentants de l’armée ont informé les familles de Guy Illouz, Bipin Joshi, et de deux autres otages décédés, dont les noms n'ont pas encore été autorisés à la publication par leurs familles, que leurs proches ont été ramenés pour être enterrés », indique un communiqué militaire.
Guy Illouz avait été enlevé au festival de musique Nova, théâtre du plus grand massacre (plus de 370 morts) perpétré par les commandos du Hamas le 7 octobre 2023. Etudiant en agriculture, Bipin Joshi avait été enlevé au kibboutz Aloumim.
