Les principales leçons du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Le président américain Donald Trump accueille le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas au sommet de Charm el-Cheikh pour Gaza, le 13 octobre 2025. Yoan Valat/AFP
Le président américain est arrivé avec plus de trois heures et demie de retard dans la cité balnéaire égyptienne, où il coprésidait lundi 13 octobre un « sommet pour la paix » avec son homologue Abdel Fattah el-Sissi. De Jérusalem, où il s’était rendu juste avant – pour sa première visite officielle en Israël depuis 2017, lors de son premier mandat –, il avait annoncé « l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient ». De quoi susciter l’espoir que la conférence tenue en Égypte fasse avancer le plan Trump pour Gaza à sa deuxième phase. « Elle a commencé, en ce qui nous concerne, a pour sa part affirmé Donald Trump aux côtés du président égyptien. Le plan en 20 points est déjà aux étapes 3 et 4 (...), nous pouvons prendre des éléments dans le désordre de manière positive. » Et les étapes à venir demanderont sûrement d’intenses...
