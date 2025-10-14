Menu
Moyen-Orient - Focus

Les principales leçons du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Donald Trump et Abdel Fattah el-Sissi coprésidaient cette conférence pour la paix, où l'accord de cessez-le-feu pour l'enclave a également été signé par les médiateurs qatari et turc.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 14 octobre 2025 à 00h00

Les principales leçons du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Le président américain Donald Trump accueille le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas au sommet de Charm el-Cheikh pour Gaza, le 13 octobre 2025. Yoan Valat/AFP

Le président américain est arrivé avec plus de trois heures et demie de retard dans la cité balnéaire égyptienne, où il coprésidait lundi 13 octobre un « sommet pour la paix » avec son homologue Abdel Fattah el-Sissi. De Jérusalem, où il s’était rendu juste avant – pour sa première visite officielle en Israël depuis 2017, lors de son premier mandat –, il avait annoncé « l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient ». De quoi susciter l’espoir que la conférence tenue en Égypte fasse avancer le plan Trump pour Gaza à sa deuxième phase. « Elle a commencé, en ce qui nous concerne, a pour sa part affirmé Donald Trump aux côtés du président égyptien. Le plan en 20 points est déjà aux étapes 3 et 4 (...), nous pouvons prendre des éléments dans le désordre de manière positive. » Et les étapes à venir demanderont sûrement d’intenses...
