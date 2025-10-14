La diaspora libanaise réclame l’égalité électorale

La diaspora libanaise constitue une richesse humaine, économique et culturelle incomparable. Elle soutient le Liban depuis toujours, en apportant son aide, en investissant dans son économie, en soutenant les familles restées au pays. Pourtant, elle reste trop souvent marginalisée lorsqu’il s’agit de ses droits civiques.

Le droit de vote est un droit constitutionnel fondamental, garanti à chaque citoyen libanais sans distinction de lieu de résidence.

Or la loi électorale de 2017 a créé une inégalité flagrante entre les Libanais de l’intérieur et ceux de l’étranger.

En limitant les expatriés à une circonscription spécifique de seulement six sièges, cette loi réduit injustement le poids politique de la diaspora et contrevient au principe d’égalité entre citoyens.

Elle prive des millions de Libanais de leur droit légitime de participer pleinement à la vie démocratique et au choix de leurs représentants.

Nous demandons l’amendement de la loi électorale de 2017 afin de garantir à tous les Libanais de l’étranger le droit de voter pour les 128 députés, chacun dans sa propre circonscription d’origine et non pas dans une circonscription réduite et discriminatoire.

Ce n’est pas une faveur, c’est une exigence de justice et d’égalité.

Le Liban ne peut se reconstruire que sur une citoyenneté pleine et entière, qui inclut tous ses enfants, au pays comme à l’étranger.





