Tripoli : quatorze pays réunis pour parler de la santé mentale et la qualité de vie

Le centre Jil pour la recherche scientifique et la Fondation Ruwwad ont organisé, sur deux jours à Tripoli, une conférence sur le thème « Santé mentale et qualité de vie », sous le parrainage de l’Union mondiale des institutions scientifiques (UNSCIN).

La conférence a réuni 58 institutions universitaires et plus de cent professeurs, experts et praticiens provenant de 14 pays de la région et d’Afrique.

Les sessions ont abordé le rôle essentiel de la santé mentale dans l’amélioration de la qualité de vie et l’équilibre humain, face aux pressions sociales contemporaines dans les domaines de l’éducation, du travail et de la famille, ainsi que dans le contexte des transformations technologiques rapides.

Une attention particulière a été accordée à l’avenir des soins psychologiques entre approches traditionnelles et innovations modernes. Les participants ont débattu du rôle renouvelé de la santé mentale dans un monde globalisé et en mutation, et de l’importance d’intégrer les dimensions psychologiques, médicales, sociales et spirituelles pour promouvoir le bien-être et la paix sociétale.

Dans leurs recommandations finales, les intervenants ont appelé, entre autres, à renforcer la complémentarité entre les secteurs de la santé et de l’éducation dès les premières étapes de la scolarité ; créer des centres spécialisés dans le soutien psychologique communautaire au sein des écoles, universités et milieux professionnels ; intégrer la prévention psychologique dans les politiques nationales de santé ; diffuser la culture de la santé mentale par les médias et les institutions éducatives ; développer des indicateurs nationaux pour mesurer la qualité de vie psychologique ; valoriser les initiatives de la société civile œuvrant pour le bien-être psychologique ; et encourager la coopération internationale dans le domaine de la santé mentale.

Les actes de la conférence seront publiés dans les revues scientifiques du centre Jil afin de soutenir le dialogue académique et d’enrichir la réflexion sur la santé mentale dans le monde arabe.