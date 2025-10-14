MUSÉE NATIONAL, Mathaf, Beyrouth, du mardi au dimanche de 10h à 15h. Tél. : 01/426703.

MIM-MUSÉE DES MINÉRAUX, Rue de Damas, campus de l’innovation et du sport à l’USJ, tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h, sauf les lundis. Tél. : 01/421672.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’UNIVERSITÉ AMéRICAINE DE BEYROUTH, rue Bliss, Beyrouth, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Tél. : 01/759665.

MUSÉE SURSOCK, rue de l’archevêché grec-orthodoxe, Achrafieh, Beyrouth, du mercredi au dimanche, de 10h à 18h. Tél. : 01/202001.

MACAM (MODERN AND CONTEMPORARY ART MUSEUM), Alita, Jbeil, du vendredi au dimanche, sur rendez-vous, entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.

MUSÉE DU SAVON, Saïda, rue Raymond Audi, tous les jours de 8h30 à 17h. Tél. : 07/733353.

MUSÉE DE LA CRYPTE DE LA CATHÉDRALE SAINT-GEORGES DES GRECS-ORTHODOXES, centre-ville de Beyrouth, du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Tél. : 70/198634.

MUSÉE DU PALAIS DEBBANÉ, vieille ville de Saïda, de 9h à 16h. Tél. : 07/720110.

ÉCOMUSÉES DE LA BÉKAA, Terbol, de 10h à 17h. Tél. : 03/283850.

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE, rue de l’Université Saint-Joseph, Monnot, Achrafieh, du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30. Tél. : 01/421860-2.

PAVILLON NUHAD ES-SAID POUR LA CULTURE au Musée national de Beyrouth, Mathaf, de mardi à dimanche de 10h à 17h. Tél. : 79/115531.

MUSÉE GIBRAN KHALIL GIBRAN, Becharré, Liban-Nord, ouvert en hiver de mardi à dimanche de 10h à 16h et en été de lundi à dimanche de 10h à 17h. Tél. : 06/671137.

MUSÉE SALOUA RAOUDA CHOUCAIR, Ras el-Metn, sur rendez-vous. Tél. : 71/583904.