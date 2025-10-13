Menu
Deux corps d'otages remis à la Croix-Rouge, en attendant deux autres dépouilles


AFP / le 13 octobre 2025 à 18h35

Un militant des Brigades Ezzedine el-Qassam montant la garde tandis qu'une foule de Palestiniens regarde un véhicule du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) transportant des otages israéliens quitter la zone sud de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, pour remettre les Israéliens libérés, le 13 octobre 2025. Photo Bashar Taleb/AFP

Les corps de deux otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été remis lundi à la Croix-Rouge par le Hamas, a indiqué l'armée israélienne.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés ont été remis à la Croix-Rouge et sont en route vers les forces armées et de renseignement israéliens dans la bande de Gaza », a indiqué l'armée dans un message, précisant s'attendre au transfert sous peu de deux autres dépouilles.

