Deux corps d'otages remis à la Croix-Rouge, en attendant deux autres dépouilles

Les corps de deux otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été remis lundi à la Croix-Rouge par le Hamas, a indiqué l'armée israélienne.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés ont été remis à la Croix-Rouge et sont en route vers les forces armées et de renseignement israéliens dans la bande de Gaza », a indiqué l'armée dans un message, précisant s'attendre au transfert sous peu de deux autres dépouilles.