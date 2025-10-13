Au Parlement israélien, Trump suggère une grâce pour Netanyahu, poursuivi pour corruption

Le président américain Donald Trump a suggéré lundi devant le Parlement israélien qu'une grâce soit accordée au Premier ministre Benjamin Netanyahu, poursuivi dans son pays pour corruption.

« J'ai une idée. Monsieur le président (Isaac Herzog), pourquoi ne pas lui accorder une grâce ? Ce passage n'était pas prévu dans le discours (...) Mais j'aime bien ce monsieur », a dit le président américain dans son allocution.

« Qu'on le veuille ou non, il a été l'un des plus grands présidents en temps de guerre, vraiment l'un des plus grands. Et les cigares et le champagne, franchement, qui s'en soucie ? ». « Je vois à quel point vous êtes populaire, vous êtes un homme très populaire, et vous savez pourquoi ? Parce que vous savez gagner », a encore dit le président américain en s'adressant à M. Netanyahu.