De Jérusalem, Trump appelle les Palestiniens à « se détourner pour toujours du terrorisme »

Le président américain Donald Trump a appelé lundi les Palestiniens à « se détourner pour toujours de la voie du terrorisme » et à rejeter parmi leurs compatriotes les forces qu'il a qualifiées de « malveillantes ».

« Les Palestiniens sont face à un choix qui ne pourrait pas être plus clair », a jugé Donald Trump, durant son allocution au Parlement israélien. « C'est leur chance de changer. Pour toujours, de s'éloigner de la voie du terrorisme et de la violence, il est impératif d'exclure les forces malveillantes de haine qui sont parmi eux », a-t-il dit, se disant certain « que cela va arriver ».