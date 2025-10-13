Au Parlement israélien, Trump dit que ce serait « formidable » de faire la paix avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a suggéré lundi que ce serait "formidable" de faire la paix avec l'Iran, quelques mois après son soutien aux bombardements par Israël de sites nucléaires iraniens au cours d'une brève guerre en juin.

"De l'avis de tous (...), ils ont pris un gros coup, non ? (...) Ils l'ont reçu d'un côté, de l'autre, et ce serait formidable si nous pouvions conclure un accord avec eux", a déclaré Donald Trump devant le Parlement israélien. "Seriez-vous contents avec ça ? Est-ce que ce serait pas une bonne chose ? Parce que selon moi, ils le veulent, ils sont fatigués", a-t-il ajouté.

"Nous sommes prêts" à un accord "quand vous le serez", a lancé le président américain aux Iraniens.

