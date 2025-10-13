Cedrus bank : l’affaire transmise à l’instruction

L'entrée du Palais de justice de Baabda. Photo ANI
Le procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, Sami Sader, a transmis vendredi à la première juge d’instruction du Mont-Liban, Nada el-Asmar, le dossier de « retraits frauduleux » de fonds, dans lequel trois déposants – un dermatologue de renom (R.M.), sa nièce (S.A.) et un chirurgien (A.C.) – avaient porté plainte en mars dernier contre Cedrus Bank et une ancienne directrice d’agence à Jounieh, C.F., pour « avoir retiré à leur insu » plus d’un million de dollars, 100 000 $ et 900 000 $, de leurs comptes respectifs.
Avant de transmettre l’affaire à la juge Asmar, le procureur du Mont-Liban a engagé des poursuites contre C.F., ainsi que contre Cedrus Bank en tant que personne morale représentée par son PDG Fadi Assali, et « toute personne que l’enquête mettra en cause », pour « manipulation de comptes bancaires, faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et blanchiment d’argent ».
Le dossier en question avait été transmis au juge Sader le 6 octobre par l’avocate générale près la Cour de cassation, Myrna Kallas, à l’issue d’une enquête préliminaire effectuée par cette dernière, au moyen notamment d’interrogatoires et de confrontations. Dans ce cadre, la magistrate avait arrêté, le 24 septembre, C.F., qui est toujours détenue.
