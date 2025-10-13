Joe Saddi effectue une visite des installations de l'Office des eaux à Nahr el-Kalb

Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Joe Saddi, a effectué lundi une tournée d'inspection au niveau de Nahr el-Kalb dans la région de Zikrit (caza du Kesrouan), où sont notamment déployées les infrastructures gérées par l'Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban.

Dans un message publié sur son compte X, le ministre a affirmé avoir « pu constater les empiètements sur le lit de la rivière », citant notamment des déchets déversés et des remblais sauvages. Il a également déclaré que la visite lui a permis de constater que les murs de soutènement que le ministère recommande de construire en urgence pour contrôler le lit du fleuve en période de crue sont bien nécessaires. « Nous avons également examiné les moyens de résoudre le problème des eaux usées provenant de certaines localités du Metn », a encore écrit le ministre, qui a effectué sa visite en compagnie du député des Forces libanaises Razi Hage, du président de la municipalité de Zikrit, Adib Morcos, de celui de la localité avoisinante de Dbayé, Nabih Tohmé, et enfin de représentants du ministère des Travaux publics et du Conseil pour le développement et la reconstruction.

Tout comme celui de l'électricité, le secteur de l'eau au Liban nécessite d'importantes réformes pour en améliorer principalement la gouvernance, améliorer la collecte des factures et moderniser certaines de ses infrastructures. Le fleuve de Nahr el-Kalb prend sa source dans les montagnes du Kesrouan, non loin de la grotte de Jeita. Une partie de l'eau est détournée par l'Office de Beyrouth et du Mont-Liban pour alimenter les foyers qui dépendent de lui.