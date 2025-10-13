La Croix-Rouge en route pour récupérer d'autres otages

Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer lundi d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs.

« La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis », indique un communiqué de l'armée israélienne.

Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis, Israël attend lundi le retour de 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre, ainsi que celui d'un nombre encore indéterminé de dépouilles. En échange Israël doit libérer quelque 2.000 détenus palestiniens.