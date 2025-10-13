: « Notre combat n'est pas terminé », dit le Forum des familles après le retour de sept otages
AFP /
le 13 octobre 2025 à 10h20
Des personnes célèbrent sur la “place des Otages” à Tel-Aviv après l’annonce selon laquelle un convoi de la Croix-Rouge est en route pour récupérer un deuxième groupe d’otages israéliens qui doivent être libérés par le Hamas, le 13 octobre 2025. Photo Menahem Kahana / AFP
Le Forum des familles d'otages israéliens s'est réjoui de la libération lundi dans la matinée de sept otages à Gaza mais a affirmé que son combat ne serait « pas terminé » tant que tous les otages et dépouilles d'otages ne seraient pas revenus en Israël.
« Après 738 jours d'angoisse en captivité, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel et Eitan Mor nous reviennent pour embrasser leurs familles qui ont oeuvré sans relâche pour leur libération, leurs amis et une nation entière qui a cru et s'est battue pour ce jour », indique le Forum, principale organisation de proches des captifs dans un communiqué.
« Notre combat n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera que lorsque le dernier otage sera retrouvé et rendu en vue d'être enterré dignement. C'est notre devoir moral. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël sera au complet », ajoute le texte.
