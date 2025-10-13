: « Notre combat n'est pas terminé », dit le Forum des familles après le retour de sept otages

Le Forum des familles d'otages israéliens s'est réjoui de la libération lundi dans la matinée de sept otages à Gaza mais a affirmé que son combat ne serait « pas terminé » tant que tous les otages et dépouilles d'otages ne seraient pas revenus en Israël.

« Après 738 jours d'angoisse en captivité, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel et Eitan Mor nous reviennent pour embrasser leurs familles qui ont oeuvré sans relâche pour leur libération, leurs amis et une nation entière qui a cru et s'est battue pour ce jour », indique le Forum, principale organisation de proches des captifs dans un communiqué.

« Notre combat n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera que lorsque le dernier otage sera retrouvé et rendu en vue d'être enterré dignement. C'est notre devoir moral. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël sera au complet », ajoute le texte.