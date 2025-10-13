Des otages israéliens non encore libérés ont passé des appels vidéo avec leurs familles

Des otages israéliens non encore libérés ont passé lundi des appels vidéo avec leurs familles, selon le Forum des familles, la principale association de proches d'otages en Israël, et des déclarations de plusieurs sources du Hamas à l'AFP.

L'association a relayé des vidéos et photos des proches de Matan Zangauker, de Nimrod Cohen, et d'Ariel et David Cunio -- des otages qui selon les autorités israéliennes n'ont pas encore été libérés -- en train d'échanger en appel vidéo, alors qu'ils doivent être relâchés dans la matinée, au 738e jour de leur captivité dans la bande de Gaza.

Plusieurs sources au sein du mouvement islamiste palestinien ont confirmé à l'AFP que ces appels avaient été passés, sans plus de précisions sur les raisons ni l'horaire de ces appels. Le Hamas, ainsi que le Jihad islamique, n'avaient partagé au cours des deux dernières années que des photos et des vidéos de certains otages mises en scène.