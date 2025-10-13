Menu
Israël salue le « retour à la maison » de sept otages libérés par le Hamas


AFP / le 13 octobre 2025 à 09h28

Des ambulances du Croissant rouge palestinien dans une rue de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, avant la libération des otages israéliens, le 13 octobre 2025. Photo AFP / OMAR AL-QATTAA TOPSHOT - Palestinian Red Crescent ambulances move towards the eastern Gaza Strip from Khan Yunis in the south of the besieged territory on October 13, 2025, ahead of the release of Israeli hostages held by Hamas since the October 7 attacks two years ago. AFP or licensorsKhan Yunis (AFP)OMAR AL-QATTAAtopshot-palestinian-israel-conflict-hostage

Le ministère des Affaires étrangères israélien a salué le « retour à la maison » de sept otages israéliens libérés lundi matin par le Hamas dans la bande de Gaza.

« Bon retour à la maison », écrit le ministère dans une série de sept messages sur X avec les portraits des sept otages : Matan Angrest, Gali et Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor, Alon Ohel.

L'armée israélienne a indiqué de son côté que les sept otages livrés par le Hamas à la Croix-Rouge avaient été remis par celle-ci à des soldats à l'intérieur de la bande de Gaza et qu'ils faisaient étaient en route vers le territoire israélien.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a salué le « retour à la maison » de sept otages israéliens libérés lundi matin par le Hamas dans la bande de Gaza.

« Bon retour à la maison », écrit le ministère dans une série de sept messages sur X avec les portraits des sept otages : Matan Angrest, Gali et Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor, Alon Ohel.

L'armée israélienne a indiqué de son côté que les sept otages livrés par le Hamas à la Croix-Rouge avaient été remis par celle-ci à des soldats à l'intérieur de la bande de Gaza et qu'ils faisaient étaient en route vers le territoire israélien.

