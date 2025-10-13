Israël salue le « retour à la maison » de sept otages libérés par le Hamas

Le ministère des Affaires étrangères israélien a salué le « retour à la maison » de sept otages israéliens libérés lundi matin par le Hamas dans la bande de Gaza.

« Bon retour à la maison », écrit le ministère dans une série de sept messages sur X avec les portraits des sept otages : Matan Angrest, Gali et Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor, Alon Ohel.

L'armée israélienne a indiqué de son côté que les sept otages livrés par le Hamas à la Croix-Rouge avaient été remis par celle-ci à des soldats à l'intérieur de la bande de Gaza et qu'ils faisaient étaient en route vers le territoire israélien.