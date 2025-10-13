Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Le Hamas a remis lundi matin à Gaza-ville sept otages israéliens vivants à la Croix-Rouge, rapporte la radio-télévision publique israélienne en citant une source sécuritaire.

À l'annonce de cette nouvelle, la foule compacte rassemblée sur la « place des Otages » de Tel-Aviv, lieu emblématique de la mobilisation pour le retour des captifs depuis leur enlèvement le 7 octobre 2023, a exulté.