Dernières Infos - Gaza

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge


AFP / le 13 octobre 2025 à 08h52

Des personnes réagissent sur la “place des Otages” à Tel-Aviv (Israël), alors qu’elles attendent le retour des otages israéliens détenus à Gaza depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers et d’otages et du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le 13 octobre 2025. Photo Ronen Zvulun / Reuters

Le Hamas a remis lundi matin à Gaza-ville sept otages israéliens vivants à la Croix-Rouge, rapporte la radio-télévision publique israélienne en citant une source sécuritaire.

À l'annonce de cette nouvelle, la foule compacte rassemblée sur la « place des Otages » de Tel-Aviv, lieu emblématique de la mobilisation pour le retour des captifs depuis leur enlèvement le 7 octobre 2023, a exulté.

Le Hamas a remis lundi matin à Gaza-ville sept otages israéliens vivants à la Croix-Rouge, rapporte la radio-télévision publique israélienne en citant une source sécuritaire.

À l'annonce de cette nouvelle, la foule compacte rassemblée sur la « place des Otages » de Tel-Aviv, lieu emblématique de la mobilisation pour le retour des captifs depuis leur enlèvement le 7 octobre 2023, a exulté.

