« Sommet pour la paix » à Gaza

Trump dit que la guerre à Gaza est « terminée »


AFP / le 13 octobre 2025 à 00h20

Le président américain Donald Trump s’adresse à la presse avant d’embarquer le 12 octobre 2025 à bord d’Air Force One pour un voyage au Moyen-Orient, depuis la base aérienne de Joint Base Andrews (Maryland). Chip Somodevilla / Getty Images via AFP

Donald Trump a déclaré dimanche que la guerre à Gaza était « terminée », à bord de l'avion présidentiel en partance pour Israël et l'Egypte, où il est attendu lundi au « Sommet pour la paix » à Gaza.

« La guerre est terminée. D'accord ? Vous comprenez ça ? », a dit le président américain aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.

