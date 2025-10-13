Trump dit que la guerre à Gaza est « terminée »

Donald Trump a déclaré dimanche que la guerre à Gaza était « terminée », à bord de l'avion présidentiel en partance pour Israël et l'Egypte, où il est attendu lundi au « Sommet pour la paix » à Gaza.

« La guerre est terminée. D'accord ? Vous comprenez ça ? », a dit le président américain aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.