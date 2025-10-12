L’Autorité palestinienne se dit prête à contribuer au succès de l’initiative de Trump pour Gaza

L’Autorité palestinienne est prête à coopérer avec le président américain Donald Trump et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair dans leurs efforts visant à consolider le cessez-le-feu à Gaza et à entamer la reconstruction, a déclaré dimanche un haut responsable palestinien à Tony Blair lors d'une rencontre organisée à Amman, rapporte Reuters.

Hussein al-Cheikh, vice-président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a indiqué avoir rencontré Tony Blair pour discuter de « l’après-guerre à Gaza » et de la manière de faire réussir le plan de Trump visant à mettre fin à la guerre et à instaurer une paix durable dans la région.

Le projet de Trump prévoit que Gaza soit administrée par un comité technocratique palestinien, placé sous la supervision d’un organisme international présidé par Trump lui-même et incluant Tony Blair.

« Nous avons confirmé notre volonté de travailler avec le président Trump, M. Blair et nos partenaires pour consolider le cessez-le-feu, faciliter l’entrée de l’aide, la libération des otages et des prisonniers, puis lancer les opérations de relèvement et de reconstruction », a écrit al-Sheikh sur X.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a toutefois rejeté l’idée que Gaza soit administrée par l’Autorité palestinienne, qui sera absente du sommet diplomatique de lundi sur Gaza à Charm el-Cheikh, en Égypte.