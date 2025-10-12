Menu
La libération des otages de Gaza est attendue « tôt lundi matin »


AFP / le 12 octobre 2025 à 16h34

Des Israéliens passent devant un immense drapeau américain recouvrant la façade d'un bâtiment historique au cœur de Jérusalem, le 12 octobre 2025, avant l'arrivée du président américain Donald Trump le lendemain pour s'adresser au Parlement et rencontrer les familles des otages, avant de se rendre en Égypte pour un important sommet de paix à Charm el-Cheikh auquel participent plusieurs dirigeants mondiaux, alors qu'Israël et le Hamas se rapprochent de la fin de plus de deux ans d'hostilités à Gaza. Photo Ahmad Gharabli/AFP

La libération des otages de Gaza est attendue « tôt lundi matin », a déclaré dimanche Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 

« La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules », a déclaré Mme Bedrosian lors d'un point de presse.

Celle-ci a précisé que les dépouilles des 28 captifs décédés seront remises par la suite dans la soirée, avant d'ajouter que les près de 2 000 prisonniers palestiniens dont la libération est prévue en échange ne se fera qu'« une fois que tous les otages (israéliens) auront été reçus ».

