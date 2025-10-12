La libération des otages de Gaza est attendue « tôt lundi matin », a déclaré dimanche Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
« La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules », a déclaré Mme Bedrosian lors d'un point de presse.
Celle-ci a précisé que les dépouilles des 28 captifs décédés seront remises par la suite dans la soirée, avant d'ajouter que les près de 2 000 prisonniers palestiniens dont la libération est prévue en échange ne se fera qu'« une fois que tous les otages (israéliens) auront été reçus ».
