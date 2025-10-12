Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Négociations

Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre, selon une source proche du mouvement


AFP / le 12 octobre 2025 à 12h12

Des membres des forces de sécurité intérieure fidèles au groupe palestinien Hamas gardent un poste de contrôle dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025. Photo Eyad Baba/AFP

Le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza après la guerre, a déclaré dimanche à l'AFP une source du mouvement proche des négociations, deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël.

« Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne », a déclaré à l'AFP cette source sous couvert de l'anonymat.

Le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza après la guerre, a déclaré dimanche à l'AFP une source du mouvement proche des négociations, deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël.

« Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne », a déclaré à l'AFP cette source sous couvert de l'anonymat.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés