Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre, selon une source proche du mouvement

Le Hamas ne gouvernera pas la bande de Gaza après la guerre, a déclaré dimanche à l'AFP une source du mouvement proche des négociations, deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël.

« Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne », a déclaré à l'AFP cette source sous couvert de l'anonymat.