Manifestation pour la Palestine avant Norvège-Israël

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Oslo aux cris de « Free Palestine » et contre le « blanchiment des crimes de guerre » par le football, à quelques heures du coup d'envoi de Norvège-Israël, en qualification au Mondial-2026, a constaté un journaliste de l'AFP.

Keffieh sur les épaules, agitant des drapeaux palestiniens, les manifestants se sont réunis dans le centre-ville avant de gagner le stade d'Ullevaal à pied, entourés de fumigènes et dans le calme.

« Le message aujourd'hui, c'est de dire que nous brandissons le carton rouge contre Israël, contre l'apartheid et contre le génocide », a déclaré à l'AFP Line Khateeb, présidente du Comité norvégien pour la Palestine, une des organisations à l'origine de la mobilisation.

« Nous refusons que le football soit utilisé pour blanchir des crimes de guerre, comme c'est le cas aujourd'hui avec la participation d'Israël aux matches de qualification pour la Coupe du monde », a-t-elle dit.

Sur les panneaux, des slogans tels que « Excluez Israël du football international », « De la rivière à la mer », « Carton rouge à Israël » ou encore « C'est un génocide, pas une guerre ».

Les organisateurs ont décidé de maintenir la manifestation malgré l'accord de cessez-le-feu à Gaza conclu jeudi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

« Ce ne met pas fin à l'occupation. Ça ne veut pas dire que la Cisjordanie est libre. Ça ne veut pas dire que la Palestine est libre. Nous devons continuer à pousser et imposer des sanctions à Israël pour les tenir responsables afin que la Palestine soit vraiment libre », a affirmé Mme Khateeb.

Le match se dispute dans des conditions de sécurité renforcée. De nombreux policiers à cheval ou en tenues anti-émeutes se tenaient prêts à proximité du stade, a observé un journaliste de l'AFP.

La patronne de la fédération norvégienne, Lise Klaveness, a récemment indiqué oeuvrer « pour qu'Israël soit sanctionné ». « Personnellement, je pense que si la Russie est exclue, Israël devrait aussi être exclu », a-t-elle indiqué dans un podcast norvégien.

Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'UEFA et la Fifa avaient de concert exclu la sélection et les clubs russes des compétitions internationales, une sanction toujours en vigueur. La recette de la billetterie du match Norvège-Israël sera donnée à Médecins sans frontières (MSF), a annoncé la Fédération norvégienne de football. Avec cinq victoires en cinq matches, la Norvège est en tête du groupe I devant l'Italie et Israël.