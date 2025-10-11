Le vote des expatriés : entre modèle français et exception libanaise

Alors que les partis sont divisés sur la loi relative au vote des émigrés, beaucoup se posent la question suivante : dans les pays européens, notamment en France, des députés de la diaspora sont élus dans des circonscriptions « à l’étranger » ; alors pourquoi ne pas faire de même au Liban ?

La loi électorale en France est fondée sur un paradigme totalement différent de celui du Liban. En effet, les citoyens français votent dans leur commune de résidence au moment des élections législatives, donc dans leur lieu de vie réel. Une pratique factuellement rare au Liban, où les citoyens sont inscrits dans leur commune d’origine, déterminée par le registre d’état civil paternel et leur confession : un modèle extrêmement particulier, établissant les fondements du scrutin libanais et structurant les équilibres confessionnels.

À l’approche des élections législatives de 2026, le président du Parlement, Nabih Berry, a de nouveau refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la séance parlementaire une proposition de loi visant à amender la loi électorale adoptée en 2017, malgré la pétition en sa faveur signée par 61 députés. La loi en vigueur permet l’élection de six nouveaux députés « de la diaspora », avec un siège dédié à une confession précise pour chacun des six continents : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie, Europe et Océanie.

Une telle mise en œuvre risquerait de provoquer une crise de représentativité des Libanais de l’étranger, surtout sur le plan confessionnel, tout en marginalisant la diaspora au sein d’un système électoral parallèle, distinct et déphasé par rapport à la pratique nationale. Les expatriés n’exerceraient alors pas leur droit de vote de la même manière que les résidents au Liban ; ne sont-ils pas, eux aussi, des citoyens à part entière censés bénéficier du même droit ?

À l’inverse, le système français est le même pour le vote des résidents et des émigrés : une harmonie essentielle pour garantir une logique électorale unifiée. Alors que la France intègre ses expatriés dans un même espace politique, le Liban, en maintenant la loi électorale de 2017, limite cette logique aux seuls résidents du territoire, excluant ainsi sa diaspora d’un système électoral véritablement unifié.

Notre modèle, lui, fait du vote un exercice démocratique fondé sur l’appartenance communautaire plutôt que géographique. Cette citoyenneté d’appartenance devrait s’appliquer à tous les Libanais qu’ils soient résidents au Liban ou établis à l’étranger.

