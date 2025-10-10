Saisie massive de bois coupé illégalement à Marjeyoun

Le bureau des forêts de Marjeyoun (Liban-Sud) relevant du ministère de l’Agriculture a arrêté une vaste opération d’abattage d’arbres dans un bois de la région. Le bureau avait constaté cette activité illégale pendant l’une de ses patrouilles de routine. Or aucun permis en ce sens n’avait été donné dans cette région.

Après avoir notifié le ministère et complété l’enquête, les garde-forestiers ont pu localiser les responsables de l’abattage et l’entrepôt où les troncs ont été stockés. Dans l’endroit en question, une cinquantaine de tonnes de bois ont été saisies, et un procès-verbal a été dressé.

L’abattage illégal s’intensifie chaque année à l’approche de l’hiver. Le ministère de l’Agriculture a assuré dans un communiqué qu’il « travaillera sans relâche à la protection des forêts libanaises », appelant les habitants à l’aider à repérer les contrevenants.