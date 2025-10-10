Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, va rouvrir mardi, selon Rome

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir le 14 octobre et l'EUBAM, mission de surveillance de l'Union européenne (UE), y sera de nouveau déployée après le cessez-le-feu, a annoncé Rome vendredi.

La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré dans un communiqué vendredi avoir autorisé la reprise des opérations italiennes dans le cadre de l'EUBAM pour la réouverture de ce passage situé dans le sud du territoire palestinien aux mêmes conditions qu'en janvier.

Cette décision fait suite au cessez-le-feu, entré en vigueur à 09H00 GMT, conclu entre Israël et le Hamas dans le cadre d'un accord de trêve et de libération d'otages proposé par le président américain Donald Trump.

« Le 14 octobre 2025, conformément à l'accord Trump, en coordination avec l'Union européenne et les parties, le passage de Rafah sera ouvert alternativement dans les deux sens, vers l'Égypte et vers Gaza », a indiqué le ministre italien de la Défense.

« Les opérations de libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens commenceront le dimanche 12 octobre. Les Israéliens s'efforcent de rétablir dans les meilleurs délais la fonctionnalité logistique des infrastructures du point de passage », a précisé le ministre.

Il a ajouté qu' « environ 600 camions transportant de l'aide humanitaire entreront chaque jour à Gaza par d'autres points de passage ».

En janvier, l'UE avait indiqué que l'objectif principal de la mission EUBAM était de coordonner et de faciliter le transit quotidien de jusqu'à 300 blessés et malades.

Selon M. Crosetto, « le passage du personnel ne sera pas limité aux cas médicaux graves, mais sera étendu à toute personne qui le souhaite », sous réserve de l'approbation conjointe d'Israël et de l'Égypte.

L'UE a mis en place l'EUBAM en 2005 afin d'aider à surveiller le passage de Rafah, mais la mission a été suspendue deux ans plus tard à la suite de la prise de contrôle de Gaza par le groupe palestinien Hamas.