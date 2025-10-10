Lettre ouverte d’associations pour un projet de loi en faveur du vote des expatriés libanais

Une vingtaine d’associations d’émigrés libanais ont publié vendredi une lettre ouverte à l’intention du gouvernement de Nawaf Salam pour lui demander de lancer une initiative en faveur du vote des expatriés libanais aux élections législatives au printemps 2026. Cette initiative devra consister, selon elles, en un projet de loi visant à amender l’article de la loi électorale qui consacre aux expatriés six députés indépendants des 128 du Parlement, pour leur redonner la possibilité de voter suivant leur région d’origine au Liban.

Cette question, qui fait l’objet d’une proposition de loi présentée par plusieurs députés, mais est ignorée par le président du Parlement Nabih Berry, divise l’Hémicycle et a déjà provoqué un défaut de quorum à la dernière séance parlementaire le 30 septembre dernier.

« Face aux tensions au sein du Parlement et en l’absence de tout consensus sur la question, nous demandons à votre gouvernement de prendre l’initiative d’adopter un projet de loi clair qui permette aux expatriés de voter suivant leur lieu d’origine au Liban, annulant par le fait même le principe des six députés, et le transmettre au Parlement, ce qui tranchera le débat et nous mettra sur la voie de la réforme souhaitée », lit-on dans la lettre ouverte.

Les associations font valoir que la possibilité de l’enregistrement des expatriés a été ouverte par les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères et que le délai expire le 20 novembre. « Ce délai est court et s’il n’y a toujours pas de visibilité sur les modalités de vote, cela compromettrait le taux de participation aux prochaines législatives, et la capacité de la diaspora à influer sur la scène politique locale », selon le texte.

Et de conclure : « Nous voyons dans cette réforme une mesure essentielle qui reflète l’intérêt que porte le gouvernement au principe d’égalité entre les électeurs et la reconnaissance de leur droit dans la participation à forger la décision nationale, sans discrimination ni exception ».

Le vote des expatriés divise les blocs politiques suivant leur conception de leurs intérêts électoraux. Le tandem chiite Amal-Hezbollah et le Courant patriotique libre (CPL, aouniste) s’accrochent à la loi actuelle, leurs détracteurs les soupçonnant de craindre un changement des équilibres si les expatriés, moins soumis aux influences locales, votent massivement.