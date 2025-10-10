« Nous l'emporterons », assure l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado au comité Nobel

Le peuple vénézuélien finira par l'emporter, a affirmé la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, récompensée vendredi d'un prix Nobel de la paix qu'elle estime ne pas mériter seule.

« Je suis très reconnaissante au nom du peuple vénézuélien », a-t-elle dit, réveillée en pleine nuit par l'appel, filmé, du secrétaire du comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, qui l'a informée, la voix étranglée par l'émotion, qu'elle avait remporté le prix.

« Nous n'y sommes pas encore. Nous travaillons très dur pour y parvenir, mais je suis sûre que nous l'emporterons », a affirmé la lauréate de 58 ans.

Le président chaviste Nicolas Maduro a été réélu en 2024 dans un scrutin jugé usurpé par de nombreux pays et auquel Mme Machado, malgré sa popularité dans les sondages, a été empêchée de se présenter.

« J'espère que vous comprenez qu'il s'agit d'un mouvement, de l'accomplissement d'une société tout entière. Moi, je ne suis qu'une seule personne. Je ne mérite certainement pas cela ».

Selon le comité Nobel norvégien, Mme Machado a été récompensée « pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie ».